Кіровоградщина: пожежна безпека більшості шкіл на низькому рівні

У Кіровоградській області стан пожежної безпеки більшості закладів освіти знаходиться на низькому рівні, показник виконання приписів Держпожежнагляду становить 75%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

На сьогодні в Кіровоградській області налічується 605 загальноосвітніх шкіл. З них 110 будівель (41% від необхідної кількості) не обладнано установками автоматичної пожежної сигналізації, 123 (78%) встановлених установок АПС знаходяться у непрацездатному стані, на 405 об’єктах (76%) не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій, 98 (19%) будівель не забезпечені пристроями захисту від блискавки.

Приміщення шкіл забезпечені первинними засобами пожежогасіння лише на 86%, а з наявних 5 тис. вогнегасників близько тисячі (20%) знаходяться у несправному стані або потребують технічного обслуговування.

Найгірша ситуація щодо забезпечення належного рівня протипожежного захисту закладів освіти склалась в Онуфріївському районі, де 77% порушень пожежної безпеки є довготривалими, більшість з них має капітальний характер.

Всього для приведення у належний протипожежний стан закладів освіти в районних і міських бюджетах Кіровоградщини на 2010 рік передбачено фінансування у розмірі 1,4 млн. грн., або на 24% більше у порівнянні з попереднім роком. Поки що освоєно лише 72,8 тис. грн. (5,2%).

На сьогодні органами державного пожежного нагляду області винесено постанови про заборону експлуатації 81 будівлі та споруди, 8 приміщень, 405 дільниць електромережі навчальних закладів області, що знаходились в небезпечному стані, та притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання приписів та порушення вимог правил пожежної безпеки 347 посадових осіб.