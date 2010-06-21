Дошкільна освіта стане обов’язковою?

Партія “За Україну!” виступає проти запровадження обов’язкової дошкільної освіти.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії “За Україну!” за підписом лідера В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

В заяві зазначається, що партія «За Україну!» обурена спробами “протягнути” законопроект № 6518, внесений депутатами від коаліції, щодо 11-річної середньої освіти.

“Центральною ідеєю проекту є відмова від 12-річної школи. Авантюрою є сама спроба без фахового обговорення, поспіхом, всупереч позиції Академії педагогічних наук, на підставі лише виступів залежних від ТАБАЧНИКА керівників зупинити реформу, яка впроваджується майже 10 років”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. При цьому, йдеться в заяві, проектом передбачається запровадження примусової дошкільної освіти. “ТАБАЧНИК і депутати, які підписали цей законопроект, пропонують з 5 років примусити батьків здавати дітей у дитсадок”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. Він нагадав, що у відповідності з Конституцією, дошкільна освіта дітей, як і в кожній демократичній країні, є правом, а не обов’язком батьків. Сьогодні 57% дітей відвідують дитсадки, а батьки решти дітей або не можуть забезпечити перебування дітей у садочках, або вважають за краще виховувати їх у родині.

”У разі прийняття законопроекту №6518 близько 200 тис. дітей віком від 5 до 6 років примушуватимуть здати у дитсадки для отримання документу про обов’язкову дошкільну освіту навіть всупереч бажанню батьків”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. Крім того, додав він, залежно від рівня бюджетного забезпечення одного місця в дитсадку, йдеться про додаткові видатки від 1 до 2 мільярдів гривень щорічно. “Абсурдно, що такі дії ТАБАЧНИК і «коаліція тушок» називають освітньою реформою й роботою в інтересах людей. Партія «За Україну!» закликає всіх, кого хвилює майбутнє своїх дітей, зупинити мракобісся від ТАБАЧНИКА і захистити українських дітей від більшовицьких експериментів”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про запровадження 11-річного терміну навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Авторами документа є народні депутати від КПУ Адам МАРТИНЮК та Катерина САМОЙЛИК, від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ та від Блоку Литвина – Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

На їхню думку, “для поліпшення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї необхідно зупинитися на 11-річному терміні здобуття повної загальної середньої освіти, зберігши кращі ідеї 12-річної школи (профільне навчання, можливість отримання професії тощо)”.

Одночасно, вважають автори законопроекту, потрібно запровадити обов’язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

У свою чергу Міністерство освіти та науки також вважає, що альтернативою 12-річній середній освіті може стати повернення до 11-річної середньої освіти й запровадження обов`язкової 1-річної дошкільної освіти.

"Міністерство освіти та науки пропонує два варіанти подальшого розвитку загальної середньої освіти: перше - зупинитися на 11-річному строку навчання з одночасним введенням обов`язкової дошкільної освіти 1 рік", - заявив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК 9 червня.

За його словами, впровадження 12-річної освіти ставить низку проблем, пов`язаних з матеріально-технічним забезпеченням шкіл, а також з недостатньою підготовкою педагогічного складу й необхідністю збільшення фінансування середньої освіти.

Ще одним варіантом вирішення проблеми середньої освіти, за словами Д.ТАБАЧНИКА, є надання права вибирати 11-річну чи 12-річну систему навчання місцевим радам. Однак міністр заявив, що не є прихильником такої системи.