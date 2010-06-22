Влада Києва хоче співпраці з приватними клініками

Влада Києва розглядає можливість співпраці з приватними клініками сімейних лікарів для покращення терапевтичної допомоги населенню міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник Постійної комісії Київради з питань медицини Алла ШЛАПАК.

“Ми розглядаємо на сьогодні можливість, і вже в цьому році найближчим часом ми запустимо пілотний проект зі співпраці з приватними клініками сімейних лікарів, що створить умови для покращення терапевтичної допомоги населенню”, - сказала А.ШЛАПАК.

“Мова йде про те, що в Києві виділяються на медобслуговування кошти на одного мешканця. І ми просто хочемо долучити до надання цієї допомоги не лише поліклініки, а й приватні сімейні клініки, які на конкурсних умовах будуть брати участь в наданні первинної медичної допомоги”, - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ висловив переконання, що реформування сфери медицини в столиці слід розпочати зі створення інституту сімейних лікарів.

О.ПОПОВ вважає, що розвиток, причому прискорений, первинної медичної допомоги, а саме: створення інституту сімейних лікарів, автоматично приведе до того, що люди менше звертатимуться до стаціонарних установ і менше викликатимуть «швидку» медичну допомогу.