Аспірин не дасть захворіти на рак

Люди, які часто приймають різні знеболюючі препарати на зразок аспірину, мають шанс захворіти раком набагато менше, ніж у інші. Виявилось, що знеболюючі ліки примушують ракові клітини вбивати самих себе.

Вчена з каліфорнійського центру медицина Sanford-Burnham в ході ряду досліджень встановила, що знеболюючі і протизапальні препарати можуть викликати так званий апоптоз — смерть ракових клітин.

Свої досліди дослідники проводили на різних болезаспокійливих і жарознижуючих препаратах. Детально вони вивчили вплив на життя ракових клітин такого знеболюючого, як сулиндак (нестероїдний протизапальний препарат, що має протизапальну, болезаспокійливу і жарознижуючу дію). Виявилось, що крім своїх основних функцій, цей препарат робить безпосередній вплив на білок, який передає певні сигнали в ядро клітини, примушуючи гени "вмикатися" і "вимикатися".

Приблизно таким же чином з розвитком злоякісних пухлин борятся і інші болезаспокійливі. Проте це не означає, що потрібно терміново бігти в аптеку і купувати знеболюючі.

inright.ru