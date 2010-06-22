На Закарпатті та у Криму оголошене штормове попередження

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, увечері 21 червня і впродовж доби 22 червня в області та в м. Ужгороді очікуються грози, місцями - сильні дощі, град і шквали 15-20 м/с.

Через опади 22 червня на річках Закарпатської області буде спостерігатися підвищення рівнів води на 0,3-1 метр.

У Центрі пропаганди також уточнили, що при сильних зливах на малих річках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води. Крім того, у горах існує загроза утворення селів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 22-23 червня 2010 року на території Криму очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер швидкістю до 17-22 м/с.

Окрім того, до 24 червня у лісах Криму збережеться висока, місцями - надзвичайна пожежна небезпека.

22 червня на території півострова очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5 м/с, температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, вдень - 27-32 тепла.