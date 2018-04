Ін'єкція стовбурових клітин смертельно небезпечна?

Пацієнтка тайської клініки померла в результаті ін`єкції стовбурових клітин в нирку, повідомляє New Scientist. Клінічний розбір випадку виконала міжнародна група фахівців з Таїланду і Канади. Результати їх роботи опубликованыв Journal of the American Society of Nephrology.

Пацієнтка, що померла, страждала вовчаковим нефритом. При цьому захворюванні клітини імунної системи хворого вражають здорові тканини нирок. Після того, як звичайне лікування не допомогло жінці, вона вирішила спробувати терапію стовбуровими клітинами.

Співробітники клініки в Бангкоку ввели ці клітини, узяті з кісткового мозку хворої, безпосередньо в її нирку. Подібні методи лікування яких-небудь захворювань нирок невідомі сучасній медицині, відзначають автори дослідження. Після трьох місяців стан пацієнтки погіршав, і їй знадобився гемодіаліз. Через 11 місяців після лікування клітинами нирку хворої довелося видалити. Ще через рік жінка померла.

В ході патологоанатомічного дослідження медики виявили в нирці жінки новоутворення, що складається з клітин кісткового мозку і кровоносних судин. Аналогічні пухлини пізніше були виявлені в наднирках і печінці померлою. На думку фахівців, пухлини були утворені стовбуровими клітинами, які вводилися жінці в процесі лікування.

medportal.ru