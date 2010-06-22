У Краматорську лікар-нарколог збувала психотропні речовини

Співробітниками Управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків ГУМВС України у Донецькій області затримано 51-річну мешканку Краматорська, лікаря наркологічного диспансеру, яку обвинувачують у збуті психотропного лікарського препарату «Сибазон».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника УБНОН Донецької області Віктора ОСУХОВСЬКОГО.

Так, за його словами, встановлено, що фігурантка замість «Сибазону» робила хворим ін`єкції глюкози, а психотропну речовину реалізовувала по 20 грн. за дозу. «Ми провели дві оперативні закупівлі, задокументували факт збуту і затримали підозрювану у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України», - сказав В.ОСУХОВСЬКИЙ.

Під час обшуку у квартирі зловмисниці було вилучено 14 шприців, вміст яких експерти визнали за психотропну речовину «Діазепам» - активну речовину лікарського препарату «Сибазон» (всього близько 60 кубів). За даними слідства, цього року наркодиспансер Краматорська одержав 120 кубів цих ліків, тобто лікар встигла викрасти, як мінімум, половину, вважають в міліції.