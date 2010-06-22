В Одесі можна купатися

Жителям і гостям Одеси дозволено морекористування на всіх пляжах міста, повідомили УНІАН у прес-центрі обласної санітарно-епідеміологічної служби.

У період з 10 до 17 червня досліджено 71 проба морської води. Перевищення санітарних норм за мікробіологічними показниками на всіх 20 пляжах Одеси і області не виявлено, не виділено патогенну флору і не виявлені перевищення радіаційного фону.

Зараз в Одеській області функціонують 67 сезонних об`єктів відпочинку для дорослих і 993 дитячі оздоровчі заклади.