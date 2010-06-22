Морозиво - кращий антидепресант

Лондонські нейропсихологи провели дослідження і з`ясували, що морозиво не просто смачні ласощі, але і джерело радості!

Як виявилось, під час поїдання морозива активізуються ті ж зони, що і під час прослуховування улюбленої музики, компліментів, зустрічі з дорогою людиною, пише novosti.ua.

Особливим ефектом володіє шоколадне морозиво. Адже шоколад сам по собі стимулює вироблення гормонів радості. Втім, психологи пов`язують сенсаційний ефект не тільки з хімічним складом ласощів, але і з асоціаціями, які виникають при його поїданні.

Морозиво перш за все асоціюється з дитинством, материнською турботою і абсолютним оптимізмом. І подібні асоціації повертаються, варто дорослій людині поласувати "холодною радістю".

e-news.com.ua