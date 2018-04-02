Лікувальні грязі сприяють видаленню з організму надлишку рідини і токсинів. Грязьові процедури створюють відчуття повного розслаблення і приємної знемоги. Історія Грязелікування має багатовікову історію. Це найстаріший метод лікування. Стародавні єгиптяни практикували грязелікування ще тисячі років тому для лікування різних захворювань. Вони намазували хворі частини тіла мулистими відкладеннями Нілу і прогрівали їх на сонці. Грязями користувалися стародавні римляни і греки, лікувалися ними в Стародавній Індії і Китаї.

У Росії лікування грязями стало особливо популярним в XIX столітті, грязелікарні Криму і Кавказу відвідувала велика кількість хворих і людей, що просто піклувалися про своє здоров`я. C того часу продовжуються наукові дослідження цього ні з чим не порівнянного природного феномена.

Секрет лікувального ефекту полягає в тому, що у складі грязей багато мінеральних речовин, органічних і неорганічних, багато сірки, марганцю, сірководню, йоду, мікроелементів, до речі, багато учених пояснюють лікувальну дію всмоктуванням цих окремих частинок. А також тим, що в її складі багато біологічно активних речовин, які мають антибактеріальний і гормоноподібний ефект, діючи як природний антибіотик. Тому і досягається цілий спектр лікувальних дій процедури: протизапальна, розсмоктувальна, зігріваюча.

Що лікують грязі Грязі нормалізують обмін речовин в підшкірному жирі і є незамінними в боротьбі з целюлітом.

Під впливом місцевого застосування поліпшується стан кістково-м`язової системи, посилюються захисні процеси в організмі. Лікувальна грязь заспокоює болі і має сприятливу дію на багато процесів життєдіяльності.

Крім того, грязями лікують артрити, артроз, ревматизм, люмбаго, радикуліт, переломи кісток і інші захворювання м`язів, суглобів, кісток.

До основних властивостей грязей можна зарахувати наявність в них бактеріофага (речовини, сприяючої розчиненню бактерій), а також здатність знімати запалення.

Процедура грязелікування У практиці грязелікування розрізняють загальні і місцеві процедури. Із загальних процедур на багатьох наших курортах з давніх часів широко застосовували загальні грязьові ванни і аплікації. Це виглядає так: грязь нагрівають до певної температури, і лише лікар визначає тривалість процедури і площу для конкретної аплікації. При температурі 38-42 °С пацієнта відразу укладають на наперед підготовлений грязьовий коржик, ретельно обмазують необхідні ділянки тіла, після чого послідовно укутують простирадлом, клейонкою і ковдрою. У той час, поки ти насолоджуєшся чудовими властивостями лікувальних грязей, медичні сестри уважно стежать за твоїм станом. Процедура продовжується зазвичай 15-20 хвилин, рідше 30 хвилин. Після закінчення процедури тебе розкутують, знімають з грязі, і ти обмиваєшся під дощовим душем температурою 36-37 °С. Процедури проводять через день, іноді два дні підряд з відпочинком на третій. Невеликі за площею аплікації, наприклад, на кисть, суглоб можна проводити щодня.

Процедура лікування грязями дуже м`яка і приємна. Приємна настільки, що багато хто намагається лікуватися самостійно. Але теплові процедури (грязелікування), застосовуються тільки за призначенням лікаря після ретельного і всебічного обстеження. А самолікування загрожує підвищенням тиску, перегрівом і іншими неприємними наслідками. Грязелікування взагалі належить до сильнодіючих процедур, терапія є серйозним навантаженням для організму.

Правила грязелікування Перед прийомом процедури і після закінчення відпочинь 15-20 хвилин, не менше.

Під час курсу лікування стався до себе особливо дбайливо: уникай переохолоджень, надмірних фізичних навантажень.

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