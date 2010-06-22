Мед захистить очі від комп'ютера

Фахівці стверджують, що щоденне вживання меду здатне захистити очі від шкідливої дії роботи за комп`ютером.

Якщо очі після робочого дня, проведеного за монітором комп`ютера, сильно втомлюються, виглядають тьмяними, з`являється сіточка кровоносних судин, значить, їм необхідна негайна допомога.

За словами медиків, мед є відмінним помічником, оскільки в його склад входить комплекс речовин, необхідних для нормальної функції сітківки очей, передає vrach.tv.

Фахівці рекомендують після пробудження, за десять-п`ятнадцять хвилин до чищення зубів, поволі розсмоктати столову ложку меду, бажано липового. Для закріплення позитивного ефекту, цю процедуру можна повторювати і перед сном.

Крім того, в лікуванні катаракти, а також при очних болях можуть допомогти медові краплі. Офтальмологи відзначають, що такі краплі знімають запальний процес і захищають очі від негативної дії навколишнього середовища.

В той же час перед проведенням подібної процедури фахівці радять не забувати проконсультуватися з лікарем.

focus.ua