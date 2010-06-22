Ідеальна вечеря

Дієтологи склали список продуктів, які краще вживати вечорами. Вони вважають, що найоптимальніший час для вечері - 17-19 година.

Причому, відзначають фахівці, обов`язково потрібно знати міру. Не варто обжиратися, але і голодним ходити не можна. Продукти для вечері потрібно вибирати легкі, бажано їсти білкову їжу.

За словами дієтологів, ідеальними для вечірньої трапези будуть кисломолочні продукти. Вони наситять організм вітамінами В9, А, D, а також кальцієм і фосфором.

Корисними будуть також тушковані або варені овочі. Вони не тільки добре поєднуються з багатьма продуктами і сприяють перетравленню тваринних білків, але і багаті вітаміном С, калієм, бета-каротином і фолієвою кислотою.

Увечері, додають лікарі, також можна вживати нежирне біле м`ясо і рибу, бажано у вареному або тушкованому вигляді. М`ясо багате білком, а також калієм, фосфором, залізом і багатьма корисними вітамінами, а риба наситить організм необхідними амінокислотами.

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