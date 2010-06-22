В Україні зменшилася кількість надзвичайних ситуацій

З початку року в Україні спостерігається зменшення кількості надзвичайних ситуацій порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, цього року на сьогодні зареєстровано 33 надзвичайних ситуації техногенного характеру, 19 - природного і 7 – соціально-політичного.

При цьому за окреслений період зменшилась кількість загиблих на пожежах (559 проти 755 у 2009 році), на водних об’єктах (209 проти 309).

«Це пов’язано в основному з об’єктивними факторами, але можу високо оцінити рівень підготовки підрозділів МНС на місцях», - сказав Н.ШУФРИЧ.