У Сумах троє осіб отруїлися чадним газом
14:12, 22 червня 2010Країна
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Одна з яких у тяжкому стані
Сьогодні вночі у місті Суми в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі, від отруєння продуктами горіння постраждало троє осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.
Двома відділеннями державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.
Вогнем знищено дах будинку на площі до 10 м2, кухонні меблі.
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