У Сумах троє осіб отруїлися чадним газом

Сьогодні вночі у місті Суми в одноповерховому житловому будинку виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі, від отруєння продуктами горіння постраждало троє осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Двома відділеннями державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.

Вогнем знищено дах будинку на площі до 10 м2, кухонні меблі.