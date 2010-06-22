У Чернігові проходить з'їзд радіаційних онкологів

15:01, 22 червня 2010
Країна
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Працюватиме виставка 

У Чернігові проходить V з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської облдержадміністрації, у роботі з’їзду беруть участь провідні науковці України і Білорусі.

Під час з`їзду передбачено проведення п`яти тематичних засідань, на яких розглядатимуться проблеми технічного переоснащення радіологічних онкологічних закладів, метрологічного та інженерно-технічного забезпечення радіотерапії. Йтиметься про кадрові питання радіаційної онкології, супровідну терапію онкологічних хворих, лікування променевих ушкоджень. Також будуть висвітлені й обговорені новітні досягнення, інформаційні технології і проблеми радіаційної онкології в Україні.

У рамках з’їзду працюватиме виставка провідних виробників лікарських препаратів і медичних приладів.

Організаторами з`їзду радіаційних онкологів виступили Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Українське товариство радіаційних онкологів, Управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА, Чернігівський обласний онкологічний диспансер, Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України", Національний інститут раку МОЗ України та інші.

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