Вінниччина: зібрано понад 275 тис для дитячої лікарні

У Вінницькій області в рамках всеукраїнської благодійної акції допомоги новонародженим дітям з різними вадами «Серце до серця», яка проходила з 3 по 23 травня, зібрано 275 тис. грн., що у 1,5 рази більше, ніж у 2009 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

За результатами підрахунку всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», який є основним організатором акції в Україні, Вінницька область зібрала 275 тис. 153 грн. 77 коп., що майже у 1,5 рази більше, ніж у 2009 році, і посіла друге місце в Україні за сумою зібраних коштів.

Найбільше коштів зібрано у Вінниці – 38 тис. 570 грн. На території Вінниці пройшов фінал акції, участь у якій взяли понад 300 волонтерів молодіжних громадських організацій.

Серед районів перше місце зі збору коштів зайняв Хмільницький, друге – Томашпільський, а третє – Бершадський район.

Зібрані волонтерами за час кампанії кошти за розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 19 березня 2010 року перераховано на рахунок ВАТ «Державний Ощадний банк України» для придбання медичного обладнання у неонатальний центр обласної дитячої клінічної лікарні, де кожна дитина, яка потребує допомоги, зможе безкоштовно проходити лікування на закупленому обладнанні.