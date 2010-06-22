У Криму можливі сходження селів і підйом рівня води в річках

У Криму у зв`язку з сильними дощами очікується підйом рівня води в річках на 0,5-1 м, а в південно-східних районах півострова існує загроза сходження селів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Республіканського комітету АРК з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства.

"Такі сильні дощі в червні - нормальне явище для Криму, - сказав голова Рескомводгоспу Олександр ЛІЄВ. - Ця погодна ситуація була спрогнозована Гідрометеоцентром і не є несподіванкою. Зараз водогосподарські організації Криму працюють в режимі підвищеної уваги і готові пропустити таку кількість води".

Щодо підйому рівня води в кримських річках О.ЛІЄВ запевнив, що у спекотний період рівень води невеликий і у разі його підйому навіть на 1 м річки не вийдуть з русел.

"Незважаючи на готовність пропустити воду, такий "сезон дощів" вкотре підтвердить проблему стану дренажних мереж на території автономії. До їх реконструкції та ремонту не можна ставитися за залишковим принципом, а вони давно не одержували жодної копійки", - наголосив О.ЛІЄВ.