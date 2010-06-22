У шотландській лікарні працюватимуть роботи

У королівській лікарні Форт-Веллі (Forth Valley Royal Hospital), Шотландія, використовуватимуть працю роботів. Роботи прибиратимуть клінічні відходи, доставлятимуть продукти харчування і чиститимуть операційну.

Про це з посиланням на ВВС повідомляє сайт "Укрбізнес".

Шотландська лікарня першою у Великій Британії використовуватиме парк роботів для виконання повсякденних завдань.

Вони в даний час проходять остаточні випробування перед відкриттям у серпні нової королівської лікарні Форт-Веллі вартістю 300 млн. фунтів в Ларберті, Стерлінгшир.

Роботи матимуть свою власну спеціалізовану мережу коридорів під лікарнею.

Глава служби охорони здоров`я Форт-Веллі Айан Муллен сказав, що нова лікарня буде "напхана конструктивними деталями для поліпшення обслуговування пацієнтів і полегшення роботи співробітників".

Він додав: "Співробітники використовуватимуть ручні комунікатори, щоб кликати робота для переміщення піддонів з їжею, прибирання білизни або чого завгодно".

Том Мак-Вен, керівник проекту для виробника "Serco", каже, що роботам буде запропонований ряд заздалегідь запрограмованих маршрутів, за якими вони слідуватимуть.

"Роботи слідуватимуть за системою за допомогою серії лазерних променів, які повідомлятимуть їм місцерозташування", - пояснив він.

Комп`ютери на борту роботів зможуть давати команду дверям відкриватися, а датчики повідомлятимуть роботам, що потрібно зупинитися, якщо що-небудь - або хто-небудь - знаходиться у них на шляху.

Одним з найбільш цінних аспектів використання роботів є боротьба з інфекцією.

"Традиційно чисті і брудні завдання виконуються однією і тією ж людиною", - говорить медсестра з контролю за інфекціями Леслі Шеперд.

"А тут у нас будуть роботи для виконання брудних завдань, тому вони зможуть забирати брудну білизну або клінічні відходи, а також будуть роботи для виконання чистих завдань, такі як доставка їжі і чистої постільної білизни пацієнтам.

"У них будуть окремі ліфти, так що вони ніяк не зможуть перетинатися, і це чудово".

Інші моделі роботів чиститимуть операційні поверхи і навіть видаватимуть препарати в аптеці.

Керівники проекту заявляють, що роботи не зможуть замінити людей, але дозволять звільнити більше часу для співробітників, який вони зможуть приділяти пацієнтам.

У лікарні також триматимуть як мінімум одного співробітника "в режимі очікування" про всяк випадок, якщо який-небудь робот зламається.