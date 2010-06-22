У найближчі три дні в Україні - штормове попередження

На найближчі три дні в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, протягом 23-25 червня внаслідок впливу активних атмосферних фронтів на більшій частині території країни очікуються дощі з грозами, місцями шквали та пориви вітру 15-20 м/с, в окремих пунктах град; у південній та центральній частині, а 23 червня і у західних областях сильні дощі, у Карпатах дуже сильні.

Завтра у західних областях буде хмарно, сильні дощі, грози, подекуди град, у Карпатах дуже сильні дощі; вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у Карпатах протягом доби 5-10°. На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, у південних, центральних областях та в Криму місцями сильні дощі, в окремих пунктах град; вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Київській області 23 червня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

22 червня температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, в Дніпрі біля Києва 22°.