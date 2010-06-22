У Сімферополі припинено виклик "швидкої" за номером 03

Сьогодні в Сімферополі тимчасово припинений прийом викликів швидкої медичної допомоги жителям міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сімферопольської міської ради.

"22 червня у зв`язку з виходом з ладу вузла зв`язку тимчасово, з 15.00 до 20.00, припинений прийом викликів по швидкій медичній допомозі на телефон 03", - йдеться у повідомленні.

З екстреними викликами жителів м. Сімферополя просять звертатися за тел. 0679281475 і 0965314601.