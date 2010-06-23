Банани "висмоктують" з організму зайву сіль

Учені рекомендують вживати щодня банани. Останні мають унікальну здатність абсорбувати в організмі людини надлишки солі за рахунок дуже активних сполук калію, що містяться в них. Тим самим банани оберігають серцево-судинну систему від захворювань.

Банани чудово вгамовують голод, забезпечують організм енергією і корисними речовинами, мають зручну природну «упаковку». Навіть у маленьких дітей майже не зустрічається алергії на банани. Недаремно їх часто включають в дитяче харчування. Дорослі теж їх їдять із задоволенням — за винятком тих, кому шкідливий цукор.

Енергетична цінність бананів — 90 кілокалорій на 100 грамів. Волокна, які вони містять, полегшують кишковий транзит і сприяють хорошій засвоюваності цукру і жирів. Банани мають збалансований вітамінний склад.

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