Комп'ютер і інтернет погіршують математичні здібності дітей

У всьому світі політики і люди в сфері освіти прагнуть гарантувати загальний доступ населення до персональних комп`ютерів, а в розвинених країнах - до високошвидкісного інтернету. Однак, як вважають американські вчені Університету Дюка, ці зусилля можуть мати негативні наслідки для дитячої грамотності, погіршуючи математичні навички та навички читання. П`ятирічні спостереження 150 тис. школярів показали, що в учнів 5-8 класів, особливо з неблагополучних сімей, показники успішності, як правило, погіршуються, як тільки в їхньому будинку з`являються комп`ютерні технології.

У ході спостереження фахівці визначили, як часто діти використовують комп`ютер для домашніх завдань, як часто дивляться телевізор або читають. Експертам вдалося проаналізувати навички читання і математичні здібності у дітей до і після придбання комп`ютера та появи інтернету в їхньому будинку, а також порівняти ці дані з успішністю дітей, які не мали вдома ні інтернету, ні особистого комп`ютера. У результаті з`ясувалося, що учні середньої школи в основному використовують комп`ютер для спілкування та ігор, таким чином сучасні технології відволікають дитину від навчання й не дозволяють займатися як слід. Дослідники схиляються до думки, що здавалося б корисні соціальні програми з розширення доступу до сучасних технологій насправді можуть привести до ще більшого освітнього розриву між дітьми з благополучних і бідних сімей.

ami-tass.ru