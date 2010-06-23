Чим небезпечне для жінок часте чаювання

Інтенсивне вживання чаю - більше чотирьох чашок на день - значно збільшує у жінок ризик щодо розвитку ревматичного артриту. Це встановили в ході широких досліджень американські вчені з Медичного центру Джорджтаунського університету, повідомила лондонська газета "Дейлі телеграф".

Згідно з висновками вчених, у тих, хто п`є більше 4 чашок чаю на добу на 78 %, зростає ризик даних захворювань в порівнянні з людьми, що взагалі не вживають чаю. При цьому найбільш схильні до дії чаю жінки.

"Ми виявили дивну річ, проте факти вперта річ - між чаєм і ревматичним артритом є зв`язок", - заявив керівник робіт професор Джорджтаунського університету Крістофер Коллінз.

Дослідження американських фахівців мали широкий характер, обстежено було 76 тис жінок.

Видання відзначає, що нинішні висновки суперечать загальноприйнятим погляду, згідно з якими чай має лише позитивний вплив на людський організм.

Тим часом, Крістофер Коллінз не закликає відмовлятися від вживання чаю. "Необхідні подальші дослідження", - відзначив професор.

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