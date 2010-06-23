Як вибрати цукерку без фарбника

Як вибрати шоколад з шоколаду, мармелад з фруктів, а цукор без фарбників.

Порада батькам: не купуйте малюкам солодкості яскравих «кислотних» відтінків. Їх колір відразу говорить про те, що в цукерках хімія! Остерігайтеся, якщо льодяник пахне навіть крізь обгортку - в ньому дуже багато ароматизаторів. До речі, експерти провели експеримент: малюкам в дитячий сад привезли два види цукерок: перші були зроблені із звичайного паленого цукру, другі - яскраві льодяники в красивому папірці. Не треба пояснювати, що вибрали наші діти. А все тому, що натуральні солодощі мають не такі привабливі кольори.

До речі, останнім часом на наших прилавках з`явилося багато справжнього шоколаду. До його складу входять масло какао і какао терте, але у жодному разі не пальмове масло, з якого раніше робили свічки, мило та мастильні матеріали, а зараз пустили в харчове виробництво.

Відрізнити шоколадну плитку від просто солодкої можна і вдома: натуральне какао-масло плавиться при температурі +32 градуси. Відмінне дозвілля з дітьми в літні канікули: сьогодні ввечері буду з дочками плавити батончики! А заодно і розберемося, який шоколад справжній.

hab.kp.ru