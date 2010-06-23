Чи вмієте ви правильно спати? Тест

Підраховано, що третину нашого життя ми проводимо уві сні. Саме сон - джерело нашої бадьорості, гарного настрою і відмінного самопочуття. У той час, як безсоння - причина багатьох серйозних недуг. Дізнайтеся, чи правильно ви спите або, можливо, вам час звернутися за допомогою до сомнологи (спеціалісту зі сну)?

1. Чи дотримуєтеся ви правила не їсти після 18 години?

* А. Ніколи - я обов`язково наїдаюся перед сном.

* Б. Рідко.

* В. Намагаюся, але не завжди вистачає сили волі.

2. Ви подбали про звукоізоляцію своєї спальні?

* А. Навіть не приходило подібне в голову.

* Б. Навряд чи це можливо в багатоповерховому будинку.

* В. Звичайно! Подбали і про стіни, і про стелю.

3. У вашій спальні стоїть телевізор?

* А. Без нього нікуди!

* Б. Варто, але включається він виключно ввечері.

* В. Ні.

4. Під які звуки ви швидко засинаєте?

* А. Під шум телевізора.

* Б. Під хропіння чоловіка.

* В. У повній тиші.

5. Які способи релаксації перед сном ви використовуєте?

* А. Щільну вечерю.

* Б. Спокійну музика.

* В. Розслаблюючий масаж.

6. У якій кольоровій гамі оформлений інтер`єр вашої спальні?

* А. Яскравою.

* Б. Пастельні, але в кімнаті є яскраві елементи декору.

* В. Всі кольори приглушені і дуже світлі.

7. Ви провітрюєте кімнату, в якій спите?

* А. Тільки в теплі пори року.

* Б. Обов`язково, але тільки перед сном.

* В. Вікна відкриті протягом усього дня.

8. Ви любите квіти і кімнатні рослини в спальні?

* А. Люблю букети у вазах.

* Б. На підвіконні стоять вазони.

* В. Ніяких рослин!

9. Як ви відчуваєте себе вранці?

* А. Наче й не спав.

* Б. Раз на раз не доводиться.

* В. Як правило, з ясною головою і гарним настроєм.

10. Скільки часу вам необхідно для того, щоб заснути?

* А. Як мінімум, півгодини

* Б. 5-10 хвилин

* В. 2-5 хвилин

Переважають відповіді «А»

Сон - для вас не лікар, а справжня мука. Ваш організм виснажений хронічною втомою, але ви чомусь не надаєте цьому особливого значення. А даремно! Пам`ятайте про те, що хороший сон подовжує життя на 5 років, а вам слід терміново звернутися до фахівця, перестати вживати снодійне і зайнятися щоденними фізичними вправами.

Переважають відповіді «Б»

Ви - активна людина, вас можна назвати трудоголіком. Але важкий графік витримувати довго ви не зможете - і організм вже дав вам перші сигнали тривоги: ви не можете заснути до тих пір, поки не сплануєте наступний день або не проаналізуєте вже вчорашній. Та й сни ваші частенько перетворюються на кошмари. Порада: менше дивіться телевізор і читайте пресу, надайте перевагу легкій вечері та вечірнім сімейним прогулянкам.

Переважають відповіді «В»

Ви - щасливчик. Про таких, як ви, кажуть, що у них сон, ніби у немовляти - глибокий, рівний і міцний. І в цьому одна з головних причин вашої залізної витримки і вміння з гумором дивитись на більшість життєвих проблем. Не міняйте свій спосіб життя, а лише удоскональте його, скажімо, уроками медитації і йогою.

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