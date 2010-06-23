Активні тренування провокують проблеми дихання у здорових дітей

Інтенсивні заняття фізкультурою можуть спровокувати у дітей дисфункцію легень або інші дихальні симптоми, аналогічні тим, які мають хворі на астму, встановили педіатри Каліфорнійського університету та дитячої лікарні Міллер / США /. Раніше лікарі помічали, що енергійні вправи у дорослих можуть викликати задишку й зниження легеневої функції, навіть за відсутності медичної історії астми. Тепер доведено, що короткі періоди фізичної активності високої інтенсивності та складності сприяють дихальним проблем і у здорових дітей, які ніколи не хворіли на астму або алергію.

Ефекти фізичних вправ були проаналізовані серед 56 здорових дітей. Майже у половини дітей були зафіксовані симптоми звуження бронхів у відповідь на виконання фізичних занять. Така ознака, яку називають бронхостенозом, виникає внаслідок запальної відповіді, що спричинена складними вправами, пояснюють лікарі. Порушення легеневої функції та клітинні зміни у дітей без явних проблем із здоров`ям проявилися в результаті дегідратації поверхні дихальних шляхів після важкого фізичного тренування, і призводило до помірного блокування дихальних шляхів.

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