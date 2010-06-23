Кістковий бульйон вилікує суглоби

Міцний кістковий бульйон застосовується в давньосхідній медицині при лікуванні майже всіх хронічних захворювань. Він підтримує сили у виснажених хворих, підсилює імунітет і є хорошим стимулюючим засобом.

Знахарі і травники при лікуванні різних хвороб завжди приділяли кісткам і кістковому мозку велику увагу. Так, в одному із старовинних довідників по народній медицині мовиться: «Візьми свіжих раків і потовчи дрібно, і змішай це з сирим мозком з яловичої гомілки» (рецепт для лікування ревматизму, ломоти в суглобах і артриту).

Для лікування гострих і хронічних захворювань суглобів як зовнішній засіб застосовується жовч. Вона володіє знеболюючою, протизапальною і розсмоктуючою дією.

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