Симптоми чоловічого клімаксу

Схильність проводити більшу частину часу в домашніх капцях наодинці з газетою, що виявляється у чоловіків в "певному віці", імовірно, пояснюється не просто "вселенської втомою і апатією", а "чоловічою менопаузою", пише The Times з посиланням на результати дослідження, опубліковані в The New England Journal of Medicine.

У дослідженні взяли участь 3369 чоловіків у віці від 40 до 79 років. Приблизно у 5% "піддослідних" було зафіксовано падіння рівня тестостерону з досягненням певного віку, в результаті чого у них "зникав сексуальний потяг, їм не вистачало енергії на повсякденні справи, вони відчували тугу і втому". Лікувати таких пацієнтів пропонується замісної тестостеронової терапією. Чоловіча менопауза триває довше, ніж у жінок, які, як правило, переживають цей етап між 45 і 55 роками, йдеться у статті.

Автори дослідження виділили дев`ять основних симптомів чоловічої менопаузи, в числі яких: відсутність лібідо, порушення ерекції, нездатність здійснювати енергійні дії, погана концентрація уваги, почуття нікчемності та занепокоєння. Тим часом професор репродуктивної ендокринології з Імперського коледжу в Лондоні Ілпо Хухтаніемі застерігає: "Лінь не належить до числа діагностичних критеріїв".

www.inopressa.ru