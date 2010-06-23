Солотвиному загрожує екологічна катастрофа

Закарпатська обласна рада просить Президента, Кабмін та Верховну Раду визнати проблему в Солотвині надзвичайною ситуацією державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відповідне звернення до Президента України, Кабміну та Верховної Ради ухвалили вчора під час позачергового засідання депутати Закарпатської обласної ради.

Як прозвучало під час сесії, ситуація, що склалася навколо ДП «Солотвинський солерудник», - катастрофічна.

Як повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Іван ПАУК, катастрофічне збільшення притоку грунтових та поверхневих вод у соляний масив Солотвинського родовища у 2007 році призвело до затоплення гірничих виробок шахти №9 ДП «Солотвинський солерудник». З лютого 2007 року солерудником припинено видобуток кам’яної солі.

Від часу припинення роботи підприємства й до нині карстові провалля в смт Солотвино поблизу солерудника збільшилися в 10 разів і сьогодні становлять близько півтора мільйона кубометрів. До карстонебезпечної зони в Солотвині потрапили дві школи, лікарня, мережі центрального водопостачання та водовідведення, лінія електропередач, ділянка автодороги державного значення Мукачево-Рогатин. «У небезпечній зоні можливих просідань та деформації земної поверхні розташовано 329 житлових будинків, у яких проживає понад 1200 мешканців селища Солотвино», - уточнив І.ПАУК.

Він також нагадав, що 22 травня 2010 року у вентиляційному стволі шахти №8 утворився черговий карстовий провал об`ємом близько 500 м3. Саме через цей ствол спускали хворих у підземні соляні відділення Української алергологічної та Закарпатської обласної алергологічної лікарень.

І.ПАУК також додав, що вирішення проблемних питань, що виникають навколо Солотвинського солерудника, лежить виключно у межах компетенції центральних органів і виконавчої влади, зокрема Міністерства агропромислового розвитку України, яке є власником та органом управління даного підприємства. «Однак всі кроки із вирішення даного питання ініціюються виключно Закарпатською облдержадміністрацією», - уточнив начальник управління.

Відповідно до ініціативи обласної державної адміністрації, дане питання винесено на розгляд Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбудеться 24 червня поточного року. Всі необхідні документи з цього питання облдержадміністрацією підготовлено та надіслано до секретаріату державної комісії (лист від 21.05.10 № 06-1/1154).

Начальник управління, крім того, повідомив, що 2 червня 2010 року міжвідомча комісія за участю заступника міністра аграрної політики України Євгена ЛАВОЛВА, заступника начальника департаменту харчової промисловості Віктора ЯНИЦЬКОГО, першого заступника голови облдержадміністрації Івана БУШКА, представників Міністерства надзвичайних ситуацій України, проектних інститутів ВАТ «Гірхімпром», УкрНДМІ НАН, Держгірпромнагляду ухвалили рішення: у зв’язку з ситуацією, що склалась на ДП «Солотвинський солерудник», звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням терміново, у другому кварталі 2010 року, виділити зі стабілізаційного фонду держбюджету заплановані кошти у сумі 35 млн. грн. – для проведення робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації подання проекту «Консервації шахти №8 та її державної експертизи» та на розробку проекту реабілітації працівників солерудника».

Оскільки ж і до нині немає зрушення в питанні, депутати Закарпатської обласної ради ухвалили рішення звернутися до державної влади з проханням визнати ситуацію на Солотвинському солеруднику надзвичайною ситуацією державного рівня. Крім того, депутати просять передбачити кошти на ліквідацію проблеми у загальному або в резервному фонді державного бюджету, а не стабілізаційному, який завжди погано наповнюється.