У Чернівцях під загрозою підтоплення - житловий район

Через сильні зливи, які тривають у Чернівцях майже добу, станом на ранок 23 червня у місті підтоплено шість вулиць. Існує загроза подальшого підтоплення Садгірського району Чернівців та одного з найбільших в Західній Україні «Калинівського ринку», який розташований на березі річки Прут.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у ГУ МНС України в Чернівецькій області, станом на 9.00 годину ранку у Чернівцях підтоплені шість вулиць: Сінна, В.Стефаника, Дунаєвська, Демократична, Огородня та Красіна. У ході подвірного обходу встановлено, що підтоплено 24 присадибні ділянки. Підтоплено також дві житлові будівлі.

Рівень води у річці Прут на 07.00 становив 412 см. Вихід води на заплаву розпочинається, коли рівень води сягає 430 см, підтоплення господарських об’єктів – 470 см.

Як повідомив місцевим ЗМІ начальник управління з питань НС та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради Володимир САМОЛЮК, очікується подальше підвищення рівня води у річці Прут і малих річках, що створює загрозу підтоплення Садгірського району та МТК «Калинівський ринок». Адміністрація ринку попереджена про небезпеку, підприємців ринку про ситуацію постійно інформують через локальну радіомережу та місцеві FM-станції. У Садгірському районі здійснюється подвірний обхід вулиць, які перебувають під загрозою підтоплення.

З вчорашнього вечора підприємці Калинівського ринку масово почали вивозити товар зі своїх магазинів, контейнерів та інших торгових точок. Хто має можливість, перекладає товар якомога вище – на другий поверх. Підприємці бояться, що повториться паводок липня 2008 року, коли ніхто не очікував, що повністю затопить ринок. Тоді вода вийшла з берегів більш як на 7 метрів.

За прогнозами місцевих синоптиків, впродовж 23 червня у Чернівцях утримається сильний, місцями дуже сильний дощ, гроза, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с, очікується підйом рівня води на ділянці р. Прут Коломия – державний кордон на 2–2,4 метра на рівнями, які були 22 червня.

Довідна УНІАН. У Садгірському районі Чернівців проживають 28,4 тис. жителів. На МТК «Калинівський ринок» працюють майже 20 тисяч підприємців.