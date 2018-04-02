Молодильні напої сучасності

Що пити, щоб не старіти і не хворіти. Свіжовичавлені соки, морси, трав`яний чай і кефір - кращі джерела молодості і краси. Нагадаємо, що пити всі омолоджуючі напої краще годину-дві до або через півгодини після прийому їжі. Так речовини, що містяться в них, краще засвоюються організмом і приносять більше користі. Отже, топ-10 молодильних напоїв сучасності:

1. Гранатовий сік

Гранатовий сік – кращий загальнозміцнюючий засіб. Крім цілющих антиоксидантів плід граната повний кальцієм, фосфором, магнієм, залізом і калієм. Украй корисний для суглобів, шкіри, волосся і нігтів. Незамінний для серцево-судинної, кровоносної і нервової систем.

Гранатовий сік – кращий загальнозміцнюючий засіб, особливо після перенесених інфекційних захворювань або операцій.

2. Яблучний сік

Добре працює при атеросклерозі, хворобах печінки, сечового міхура і нирок. Покращує роботу кишечника, виводить відходи обміну речовин, вільних радикалів і токсини з організму. Добре відновлює сили після фізичних навантажень. Краще всього пити свіжовичавлений або як мінімум не освітлений сік без цукру.

3. Апельсиновий сік

«Яблука безсмертя» - так називали золоті плоди апельсинового дерева в XV столітті. Саме тоді хрестоносці завезли апельсини і мандарини з Палестини. Середньовічні медики прославляли цілющі властивості цих фруктів і рекомендували їх сік при хворобах нирок і сечового міхура, розладах шлунку і кишечника, запевняючи, що сік цих «яблук безсмертя» оберігає людей і від хвороб, і від старості. Апельсиновий сік стимулює обмін речовин і сприяє спалюванню жирів.

4. Зелений чай

Бажано кожну трапезу з «важкими» стравами завершувати «зеленим чаюванням».Напій приносить організму багато користі, покращує процеси метаболізму, виводить вільні радикали. З кожною чашкою зеленого чаю організм втрачає 70-80 калорій без всяких зусиль з вашого боку.

5. Сухе червоне вино

Вино не тільки містить комплекс цінних речовин, що благотворно діють на судини, але і уповільнює процес переварювання білка, додаючи відчуття ситості. Тому склянка вина сприяє стрункості. Віддавайте перевагу сухому (несолодкому) червоному вину і не захоплюйтеся - міра хороша у всьому.

6. Лимонний сік

Просто так лимонний сік не поп`єш - вуха в трубочку згорнуться від кислятини.Перша згадка про цілющі властивості лимона зустрічається ще в старовинних східних рукописах. Сік яскраво-жовтих плодів призначали при легеневих захворювань, для загоєння ран, а також як засіб від отруєнь. Авіценна вважав лимон кращим засобом при хворобах серця, жовтяниці, прописував при вагітності. Лимон з успіхом застосовували під час епідемій, для лікування ревматизму, гангрени, лихоманки.

Лимонний морс. На 1 л води — 1–2 лимони, 0,5 стакана цукру. У воду всипати цукор, додати нарізану тонкою соломкою лимонну цедру, довести до кипіння і охолодити. Додати лимонний сік і добре перемішати. При подачі в склянку можна покласти шматочок льоду.

7. Морквяний сік

Найпопулярніший овочевий сік в Росії. У ньому багато вітамінів: А, В, С, D, Е, К. Продукт покращує апетит і травлення (корисний при виразці), укріплює зуби, підвищує імунітет, благотворно діє на стан шкіри і зір. Але пити його дуже багато не варто – морква багата жиророзчинним вітаміном А, надлишок якого може привести до гіпервітамінозу і хвороби печінки.

8. Чай каркаде

Найкорисніший «нечайний чай».Напій з квіток гібіскуса - найкорисніший «нечайний чай». Речовини, що містяться в ньому, покращують метаболізм і допомагають очищати організм від непотрібних продуктів обміну. До речі, крім самого напою корисно з`їдати «заварку». У пелюсточках і листі містяться речовини, які виводять токсини.

9. Трав`яні відвари

Лікарські трави здатні допомогти помолодшати і схуднути, а також заповнюють недолік в організмі деяких важливих мікроелементів. За принципом дії всі «жироспалювальні» трави можна поділити на декілька груп: знижують апетит (льняне сім`я, кукурудзяні рильця, корінь алтея і дягеля), нормалізують травлення (петрушка, кріп, аніс, фенхель), покращують обмін речовин (кропива, мати-й-мачуха, березове листя), виводять надлишок рідини з організму (польовий хвощ, пташиний горець, листя брусниці, коріння лопуха і кульбаби, безсмертник, пижмо, барбарис), мають послаблюючий ефект (ромашка, деревій, жостір, тмин, аніс), є джерелом корисних речовин ( чорна смородина, горобина, малина, брусниця, шипшина, листя кропиви).

10. Кефір

Ученими доведено, що завдяки молочним продуктам і кальцію, що містяться в ньому, в організмі збільшується вироблення кальцитриолового гормону, який спалює жир. Кефір можна використовувати 1-2 рази на місяць як розвантажувальний продукт: протягом дня випити 1-1,5 л напою і більше нічого. А можна ввести кефір в своє щоденне меню. Наприклад, на ланч або полудень з`їдайте кефір, змішаний з дрібно нарізаними огірками і зеленню.

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