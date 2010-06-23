Феномен "життя після смерті" - це просто мозкова атака?

Лікарі вважають, що знайшли пояснення переживань, які описують люди, "які повернулися з того світу", пише The Sunday Times.

"Дослідження електроенцефалограми помираючих пацієнтів показало підйом електричної активності перед самою смертю", - стверджує автор статті Джонатан Лік.

Вчені вважають, що цей підйом міг бути причиною передсмертних переживань - загадкового медичного феномена, описаного людьми, що пережили клінічну смерть, - таких як входження в яскраве світло і ширяння над власним тілом. Багато людей ставляться до цих відчуттів як до релігійних видінь і вбачають у них підтвердження теорії про загробне життя, йдеться у статті. Але вчені, які провели нове дослідження, вважають, що це не так.

"Ми думаємо, що передсмертний досвід може пояснюватися підйомом електричної енергії, що вивільняється, коли мозку не вистачає кисню", - зазначив Лакхмір Чавла, лікар реанімації в медичному центрі Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні.

"Коли кровопостачання уповільнюється і рівень кисню падає, клітини мозку виробляють один останній електричний імпульс. Він починається в одній ділянці мозку і поширюється лавиноподібно, і це може дати людям живі ментальні відчуття", - пояснив він.

Дослідження Чавла, опубліковане в журналі Journal of Palliative Medicine, вважається першим дослідженням у своєму роді, який дав конкретне фізіологічне пояснення передсмертному досвіду. Хоча воно описує лише сімох пацієнтів, Чавла стверджує, що бачив те ж саме "не менше п`ятдесяти разів", коли люди помирали.

www.inopressa.ru