Пляшечки для дитячого харчування провокують розвиток раку

Професор Ана Сото, експерт з розвитку раку при університеті Ольстера (Ulster University), Великобританія, вважає, що бісфенол А (BPA), який використовується при виготовленні пляшок для дитячого харчування, повинен бути заборонений, оскільки провокує рак. На думку фахівця, існує достатньо свідчень щодо шкідливості бісфенолу А, щоб уряд Великобританії ввів превентивну заборону.

Бісфенол А використовується при виготовленні пластмас, якими покриваються внутрішні поверхні консервних банок для продуктів харчування, і при виготовленні тари, що використовується в косметичній та продуктовій промисловості. За приблизними підрахунками, щороку в усьому світі для упаковки харчових продуктів та напоїв виготовляють 2,8 млн тон бісфенолу.

Бісфенол А відноситься до фенолу і є синтетичною сполукою з естрогенною (гормональною) дією. Перші дані про можливу шкоду бісфенолу з`явилися в 1999 році. Незабаром було встановлено, що бісфенол А провокує раннє статеве дозрівання, а в більш високих концентраціях здатний згладжувати відмінності в поведінці осіб різної статі та притупляти материнський інстинкт. З дослідів на тваринах стало ясно, що бісфенол А навіть у малих дозах викликає зміни в клітинах молочних залоз, підвищуючи ризик виникнення і розвитку пухлини з нормальної клітини.

Нещодавно також було встановлено, що при багаторазовому використанні або частому миття тари бісфенол А в пластикових пляшках максимально активізується.

Данія стала першою країною ЄС, яка заборонила цей шкідливий хімікат у виробництві харчових і питних контейнерів, призначених для дітей молодше трьох років. Аналогічна заборона введена у Канаді та трьох штатах США.

Професор Сото вивчала вплив хімікатів на людину більше двадцяти років і прийшла до висновку, що BPA може бути небезпечний для дівчаток. Експерименти, проведені нею на щурах в 90-х роках, показали, що вплив бісфенолу А на ембріон, що знаходиться в утробі, збільшує ризик розвитку раку грудей в подальшому житті. Ана Сото проводить паралель з іншим штучним гормоном, діетілстільбестролом (DES), який використовувався для запобігання викиднів в 50-х роках минулого століття. Дівчата, що піддавалися впливу DES до народження, більше за інших ризикують захворіти на рак грудей. Використання діетілстільбестрола було заборонено на початку 70-х років.

До речі, про те, що пластикові пляшки для дитячого харчування небезпечні і можуть впливати на репродуктивну функцію дітей, вчені заявляли ще в 2007 році. Комітет Європейського союзу з харчової безпеки в 2002 році зменшив максимально допустимий вміст бісфенолу А в продуктах харчування в 5 разів.

Дослідження тисяч осіб у Європі, Китаї, Кореї, Японії та Америці показало, що сліди бісфенолу А є майже у всіх зразках крові, грудного молока і сечі. У ході іншого дослідження сліди BPA були виявлені в організмах 591 з 599 дітей з Німеччини. А третя робота, в якій взяли участь 300 вагітних жінок, продемонструвала, що бісфенол А є у крові 84% досліджуваних і 40% їх ембріонів.

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