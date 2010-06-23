Британці помирають через фаст-фуди

Національний інститут здоров`я і якості медичної допомоги Великої Британії опублікував дані про те, що близько 40 тисяч британців щороку помирають в результаті вживання фаст-фуду та іншої нездорової їжі.

Хвороби серцево-судинної системи є головною причиною смерті жителів Великої Британії. Щороку від цих захворювань помирають близько 150 тисяч британців. Проте експерти вважають, що такій кількості смертей можна запобігти, покращивши якість споживаної британцями їжі.

У зв`язку з цим фахівці рекомендували зменшити вміст солі і насичених жирів, а також заборонити використання в харчових продуктах так званих транс-жирів (жирів, які містять транс-ізомери жирних кислот). Згідно рекомендаціям, вартість продуктів з пониженим вмістом солі необхідно скоротити, зокрема за рахунок субсидій.

Крім того, медики запропонували маркувати харчові продукти червоним, жовтим або зеленим кольором залежно від рівня вмісту шкідливих речовин у них.

19 травня Європейська організація споживачів звернулася до голови Європейської ради і прем`єр-міністра Бельгії Хермана Ван Ромпея з проханням посилити регламент з реклами фаст-фуду.

У лютому влада Британії заборонила приховану рекламу алкоголю і фаст-фуду в різних телепрограмах.

Зазначимо, що громадян Сполучених Штатів охрестили "нацією фаст-фуду", проте дані останніх соцопитувань показують, що це вже не так. В ході досліджень, проведених серед 10 300 людей в 12 країнах, про свою непереборну прихильність до швидкої їжі заявили лише 44% американців. Водночас в Болгарії таке визнання зробили 68% респондентів.

Гастрит, цукровий діабет, порушення обміну речовин і ожиріння - майбутнє, яке передрікають експерти шанувальникам модних серед підлітків фаст-фудів і швидкого перекушування на вулиці.

medportal.ru