Як лікуватися жовчю?
13:03, 23 червня 2010Країна
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Жовч коропа покращує зір, жовч камбали - від глухоти...
Жовч тваринного походження - старовинний лікарський засіб. Використовується жовч для лікування панариціїв, тендовагінітів, запалення суглобів, а також при невритах, невралгіях і радикуліті.
У одному із старовинних лікарських порадників про властивості жовчі написано:
«Бичача жовч при прийомі всередину розбиває мокроти і відчиняє засмічені протоки. Застосована зовні сприяє розсмоктуванню припухлостей».
«Жовч коропа прочищає зір».
«Жовч камбали — від глухоти».
«Жовч зайця, змішана з цукром, якщо закапувати у вуха, — повертає слух».
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