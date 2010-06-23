Як лікуватися жовчю?

13:03, 23 червня 2010
Країна
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Жовч коропа покращує зір, жовч камбали - від глухоти...

Жовч тваринного походження - старовинний лікарський засіб. Використовується жовч для лікування панариціїв, тендовагінітів, запалення суглобів, а також при невритах, невралгіях і радикуліті.

У одному із старовинних лікарських порадників про властивості жовчі написано:

«Бичача жовч при прийомі всередину розбиває мокроти і відчиняє засмічені протоки. Застосована зовні сприяє розсмоктуванню припухлостей».

«Жовч коропа прочищає зір».

«Жовч камбали — від глухоти».

«Жовч зайця, змішана з цукром, якщо закапувати у вуха, — повертає слух».

gigamir.net

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