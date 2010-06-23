Як лікуватися жовчю?

Жовч коропа покращує зір, жовч камбали - від глухоти...

Жовч тваринного походження - старовинний лікарський засіб. Використовується жовч для лікування панариціїв, тендовагінітів, запалення суглобів, а також при невритах, невралгіях і радикуліті. У одному із старовинних лікарських порадників про властивості жовчі написано: «Бичача жовч при прийомі всередину розбиває мокроти і відчиняє засмічені протоки. Застосована зовні сприяє розсмоктуванню припухлостей». «Жовч коропа прочищає зір». «Жовч камбали — від глухоти». «Жовч зайця, змішана з цукром, якщо закапувати у вуха, — повертає слух». gigamir.net

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