Pfizer відкличе з ринку препарат для лікування лейкозу

Фармацевтична компанія Pfizer ухвалила рішення відкликати з продажу препарат для лікування лейкозу, який виявився неефективним. Препарат "Мілотарг" (гемтузумаб озогаміцин) був схвалений американським Управлінням по контролю за продуктами і ліками (FDA) для лікування гострого мієлобластного лейкозу у літніх людей в 2000 році.

Проте клінічні дослідження "Мілотарга", що почалися в 2004 році, були припинені достроково, оскільки ефективність препарату не була підтверджена. Навпаки, застосування ліків разом із стандартною хіміотерапією привело до зниження середньої тривалості життя пацієнтів після лікування.

Крім того, дані, накопичені за час перебування "Мілотарга" на ринку, також свідчили про те, що частота одного з побічних ефектів препарату - тромбозу печінкових вен - була вища, ніж передбачалося раніше.

За даними Pfizer, щорічно "Мілотаргом" лікувалося близько 2,5 тисячі хворих на гострий мієлобластний лейкоз. Згідно з повідомленням фармкомпанії, пацієнти, які одержують препарат в даний час, можуть продовжити його використання після відповідної консультації з лікуючим лікарем. Ліки будуть офіційно відкликані з продажу 15 жовтня 2010 року.

medportal.ru