Завтра в Україні - зливи і град

24 червня в Україні за прогнозами синоптиків очікуються грозові дощі, у південних та центральних областях місцями сильні дощі, в окремих пунктах град (у Криму дуже сильні дощі, місцями град).

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, на сході, південному сході до 30°. У західних областях місцями невеликі короткочасні дощі; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

На Київщині пройдуть дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, окремі шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

23 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, в Дніпрі біля Києва 22°.