Червоний Хрест оштрафували на $ 16 млн

Управління з контролю за продуктами і ліками США наклало штраф на благодійну організацію Американський Червоний Хрест у розмірі $ 16 млн за порушення правил при роботі з донорською кров`ю.

Майже $ 10 млн організація виплатить за недотримання правил заготівлі та зберігання компонентів крові, у тому числі еритроцитної маси, плазми і тромбоцитів. За порушення технології виробництва донорської крові організація була оштрафована ще на шість мільйонів доларів. За інформацією джерела, зазначені порушення були допущені компанією в 2008 і 2009 роках.

Наглядове відомство не вперше накладає стягнення на АЧК за неналежне поводження з донорською кров`ю. З 2003 року благодійна організація виплатила штрафи на суму понад $ 21 млн.

У травні 2010 року ініціативна група, що представляє інтереси середнього медичного персоналу Американського Червоного Хреста, заявила, що допущені співробітниками помилки при роботі з донорською кров`ю стали результатом скорочення штату, перевищення нормативів робочого розпорядку, а також поганого управління з боку керівництва організації.

Американський Червоний Хрест є однією з найбільших організацій, що займаються заготівлею та зберіганням донорської крові у США. Ця організація забезпечує близько 43% від усіх наявних в країні запасів крові

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