На Дніпропетровщині без електрики залишилось 500 будинків

Дніпропетровськ. 23 червня УНІАН. На Дніпропетровщині через негоду (дощ зі шквалами), без електропостачання залишилось майже 500 будинків.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області, у місті Верхівцевому та Баглійському районі Дніпродзержинська сталося відключення двох трансформаторних підстанцій. У Томаківському районному центрі частково зірвані дахи із семи споруд та пошкоджені дроти електромережі.

До подолання наслідків негоди залучені рятувальні підрозділи МНС, комунальні служби та бригади «Дніпрообленерго» з відновлення електропостачання.