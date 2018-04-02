Фібриляція передсердь - найпоширеніша форма аритмії

За спостереженнями лікарів, фібриляція передсердь (ФП) є найпоширенішою формою аритмії, яка має найбільше клінічне значення. ФП трапляється у все більшої кількості людей у всьому світі, що пов`язано зі старінням населення. Вона є причиною третини усіх випадків госпіталізації пацієнтів з приводу порушень серцевого ритму. ФП - серйозне захворювання, яке збільшує ризик розвитку інсультів у 5 разів, погіршує прогноз для пацієнтів, які мають фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань, а також вдвічі збільшує ризик смерті. Постійне зростання поширеності ФП серед населення призвело до того, що ФП стала найбільш частою та найбільш тривалою аритмією з якою стикається лікар в роботі. Але якщо раніше, протягом тривалого часу, ФП розглядалася як неприємна, але безпечна аритмія, то, враховуючи спектр її негативних наслідків, пов`язаних не лише із суттєвим порушенням якості життя, але й зі значним зростанням частоти серйозних ускладнень та смерті, ставлення до ФП останнім часом суттєво змінилося, - сьогодні її розглядають як потенційну летальну аритмію.

Поширеність фібриляції передсердь

В останні роки лікарі спостерігають стрімке зростання поширеності ФП в усьому світі, до того ж в усіх вікових групах. Сьогодні ФП розвивається у 1 з 25 осіб старших за 60 років та у 1 з 10 старше за 80 років. Прогнозують, що до 2050 року кількість пацієнтів збільшиться утричі - це означає, що у 1 з 4 осіб старших за 40 років протягом життя виникне ФП.

Темпи зростання ФП в Україні також дуже високі: поширеність ФП за останні 25 років у нашій країні зросла у 6 разів (з 1980 до 2005 рр.). Згідно з даними офіційної статистики МОЗ Україні, у 2007 р. в Україні поширеність ФП складала 117,6 випадків на 100 000 осіб, що означало 0,12% населення України. Однак у реальності ситуація набагато складніша, адже більша частина пацієнтів із ФП "прихована" під іншими діагнозами.

Про наявність серйозних проблем з виявленням ФП свідчать дані, отримані в популяційному дослідженні, проведеному Національним науковим центром "Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеско", згідно з яким поширеність ФП складає 2,5%, тобто у 10 разів перевищує дані офіційної статистики, і може досягати 1 мільйона осіб. Не враховуючи півтора мільйони осіб із зафіксованою миготливою аритмією, яка сама по собі не є небезпечним для життя порушенням ритму, але погрожує церебральними ускладненнями, від яких пацієнти можуть загинути чи стати інвалідами.

Причини виникнення ФП. Причин виникнення фібриляції передсердь досить багато, у кожного пацієнта вони індивідуальні: різноманітна патологія серця, спадкова схильність до хвороб серця, надмірна вага, хронічно підвищений артеріальний тиск, діабет, надмірне вживання алкоголю, продуктів, що містять кофеїн, стреси тощо. До аритмії може призвести і нічне хропіння із тимчасовою зупинкою дихання (синдром обструктивного апное) через підвищення тиску в системі легеневих вен. Крім того, ризик розвитку аритмії зростає з віком, подвоюючись кожне десятиріччя життя. Певну роль у виникненні аритмії відіграє стан нервової системи. Наприклад, психічне та емоційне напруження зумовлює зміни в темпі, а часто - і в ритмі серцевих скорочень, у тому числі і у здорових людей. Аритмія нерідко виникає у людей із захворюваннями центральної та вегетативної нервової системи.

Основні ускладнення аритмії. Фібриляція передсердь, як і гіпертонія, небезпечна, насамперед, своїми ускладненнями. Про те, що ФП є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, свідчать результати реєстру REACH (2006), отримані під час аналізу даних понад 63 тис. пацієнтів. Дослідження продемонструвало, що у хворих даної категорії набагато частіше, ніж у інших людей, розвивається інфаркт міокарда, інсульт, частіше виникає потреба в госпіталізації, а також спостерігаються випадки раптової смерті.

Інсульт: ФП підвищує ризик розвитку інсульту у 5 разів, один із кожних 6 інсультів розвивається у пацієнтів з ФП, перебіг ішемічного інсульту, що розвинувся на фоні ФП, зазвичай складніший, ніж у інших пацієнтів.

Ризик інсульту підвищений навіть за умови безсимптомного перебігу ФП.

Поява тромбів:

ФП призводить до застою крові в порожнинах серця та до формування кров`яних згустків (тромбів). При потраплянні тромбу в судини мозку відбувається загибель ділянки мозку, що може призвести до загибелі або інвалідизації людини.

Серцева недостатність: ФП підвищує ризик розвитку серцевої недостатності у 3,4 рази.

Якість життя. У 75-90% пацієнтів з фібриляцією передсердь якість життя значно погіршується, людина втрачає працездатність, погіршується фізична та соціальна адаптація, психічне здоров`я.

Аритмія - основна причина госпіталізацій серед усіх порушень ритму (40%). За останні 20 років частота госпіталізацій через ФП зросла на 66%, а за останні 6 років - на 35%.

Ризик смерті. Дані Фремінгемського дослідження свідчать, що наявність ФП підвищує ризик смерті в середньому у 2 рази: в 1,5 рази у чоловіків та в 1,9 рази у жінок.

Методи лікування аритмії. Методи лікування пацієнтів із фібриляцією передсердь розділяють на медикаментозні (застосування лікарських препаратів) та не медикаментозні (хірургічні операції, неінвазивні втручання).

Фармакологічні засоби, які використовують для лікування пацієнтів з ФП, відомі вже не одне десятиріччя. Деякі з них достатньо ефективно нормалізують ритм серця, проте

водночас, мають цілу низку побічних ефектів, часто - досить складних (токсичний вплив на легені, печінку, нирки тощо). Достатньо часто спостерігають проаритмогенний ефект препаратів, коли антиаритмічний засіб зумовлює іншу аритмію - іноді ще більш небезпечну та потенційно смертельну.

Іван Осередко,

лікар-кардіолог