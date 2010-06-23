Медиків зобов'язали упорядковувати лікарню у позаробочий час

Керівництво лікарні в Архангельській області (Росія) зобов`язало співробітників займатися прибиранням території у позаробочий час. Відповідні умови були прописані в колективному трудовому договорі МУЗ "Центральна міська лікарня" міста Мирний.

Один з пунктів трудового договору передбачав, що "працівники зобов`язані брати участь у суспільно-корисній праці з благоустрою території ЦМЛ та міста на безоплатній основі, у тому числі і в неробочий час". Наказом головного лікаря медустанови співробітників зобов`язали працювати на благоустрої території лікарні не менше двох разів на тиждень.

Крім того, згідно з трудовим договором, "чергування по стаціонару понад місячну норму часу вводяться за згодою працівника і не можуть розглядатися як понаднормова робота". Договір також залишає за адміністрацією лікарні право залучати медичних спеціалістів до чергувань по стаціонару в рахунок місячної норми робочого часу, якщо на такі чергування добровільно заявляється недостатня кількість лікарів.

Представники колективу медзакладу звернулися до трудової інспекції, яка визнала, що вказані пункти договору суперечать трудовому законодавству.

Акушер-гінеколог ЦМЛ міста Мирний Ірина Флерчук зазначила, що керівництву медустанови були направлені пропозиції співробітників по зміні колективного договору. Проте, трудовий договір так і не був змінений. "Лідер нашої профспілки займає позицію працедавця, тому ми звернулися до лідера обласної профспілки", - додала Флерчук.

Голова Архангельської обласної організації профспілки працівників охорони здоров`я РФ Олександр Зубов висловив стурбованість умовами праці у центральній лікарні Мирного. Він також заявив про намір відвідати медустанову і розібратися в ситуації.

medportal.ru