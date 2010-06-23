У Сумах обмежили перебування дітей на вулиці

Своїм рішенням від 23 червня сесія Сумської міської ради обмежила час перебування в громадських місцях молоді та дітей без супроводу батьків.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, депутати розглянули сьогодні на сесії питання «Про обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях», ініціатором розгляду якого виступив виконавчий комітет міськради. В результаті голосування обмежено перебування у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях міста Суми у вечірній час без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 14 років з 22.00 до 6.00, а віком від 14 до 18 років – від 23.00 до 6.00.