Окремі правила надання меддопомоги неприпустимі?

Створення правил надання екстреної медичної допомоги окремо для кожного регіону не відповідає сучасним вимогам і може негативно вплинути на ефективність надання медичної допомоги населенню України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Як наголошується у повідомленні, розвинена система надання екстреної медичної допомоги - одна з ознак цивілізованості країни. Крім того, така допомога виконує найважливішу функцію держави, а саме забезпечення права людини на життя.

Світовий досвід показав, що в межах будь-якої країни ефективність системи надання екстреної медичної допомоги населенню може забезпечити лише функціонування такої системи за єдиними правилами, стандартами та протоколами. Зважаючи на процес європейської інтеграції, Кабінет міністрів України видав Постанову від 05.11.2007 р. № 1290, якою передбачив створення Єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України.

Така система передбачає створення єдиних правил, стандартів та медичних технологій на всій території України. На виконання урядового завдання фахівці розробили низку нормативних положень щодо структури та функціонування Єдиної системи надання екстреної медичної допомоги, які після громадського обговорення були затверджені Наказом МОЗ України від 1 червня 2009 року № 370. Зокрема, положення зазначеного Наказу (Наказ №370 та Положення, зареєстровані в Міністерстві юстиції України і діють на всій території України) визначають правила виклику швидкої медичної допомоги. Дані правила відповідають як світовим нормативам, так і міжнародним вимогам з дотримання прав людини.

Прес-служба МОЗ наголошує, що відповідно до «Основ законодавства України про охорону здоров’я» тільки уповноважений з питань охорони здоров’я центральний орган виконавчої влади має право розглядати та затверджувати єдині правила та стандарти надання меддопомоги.

«Створення інших правил надання екстреної медичної допомоги окремо для кожного регіону не відповідає сучасним вимогам, і, що небезпечно, може дуже негативно вплинути на ефективність надання медичної допомоги населенню України», - підкреслюється в повідомленні.

Прес-служба МОЗ зазначає, що Департамент розвитку медичної допомоги подав в установленому порядку Наказ МОЗ України від 01.06.2009 р. № 370 на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ набрав чинності з дня офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Київрада затвердила нові правила виклику для населення бригад швидкої медичної допомоги, спеціалізованої психіатричної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, дільничних лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів і лікарів-спеціалістів амбулаторно-поліклінічних закладів столиці.

Документ містить сім додатків із детальним викладенням правил виклику бригад меддопомоги і лікарів різної спеціалізації.