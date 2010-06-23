У Херсоні підліткам заборонять відвідувати нічні клуби?

17:12, 23 червня 2010
Країна
0

Зросла кількість правопорушень

Міська рада Херсона має намір обмежити доступ неповнолітніх до комп`ютерних клубів, відеотек і дискотек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.

За його словами, відповідне питання розглядатиметься на пленарному засіданні найближчої сесії міськради Херсона.

"Це пов`язано зі зростанням числа правопорушень, скоєних підлітками в нічний час", - сказав В.САЛЬДО.

За словами мера, проект рішення міськради передбачає, що відвідувати ігрові та комп`ютерні клуби, відеотеки та дискотеки неповнолітнім заборонять після 21.00 під час навчального року й після 22.00 - на канікулах.

Контроль за виконанням рішення планується покласти на райради міста й міськвідділ МВС.

Крім того, співробітники управління торгівлі та споживчого ринку мерії Херсона отримають право позбавляти заклади, що порушують цю норму, дозволу на роботу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter