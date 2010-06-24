На Тернопільщині 10 селян госпіталізовано з харчовим отруєнням
08:44, 24 червня 2010Країна
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Виникло в побутових умовах
У Тернопільській області з діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 10 мешканців села Поплави.
Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби, харчове отруєння виникло в побутових умовах.
Перебіг захворювання 4 госпіталізованих середнього ступеня тяжкості, 6 – легкого.
Як зазначає Тернопільська обласна СЕС, причиною даного випадку стали порушення технології приготування їжі в побутових умовах, недотримання правил особистої гігієни, зберігання продуктів при високій температурі.
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