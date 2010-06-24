На річці Прут у Чернівцях очікують підйом води на 6 метрів

08:48, 24 червня 2010
Країна
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Повідомляє МНС

На річці Прут у Чернівцях очікується підйом води на більш ніж 6 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на міністра Нестора ШУФРИЧА, який зараз перебуває у Чернівцях.

Зокрема, Н.ШУФРИЧ оглянув одну з найбільш небезпечних ділянок на березі річки Прут у місті, де інтенсивність підняття рівня води більше 10 см на годину.

«За попередніми даними, очікується підняття води на рівень за 6 метрів, зараз ми спостерігаємо підняття води на рівні приблизно 5-ти метрів на річці Прут”, - сказав глава МНС.

Міністр поінформував, що пік підняття води очікується близько 22.00.

Він не виключив необхідності тимчасового відселення мешканців найближчих будинків, попередньо – це кілька десятків будинків. Місця для відселення забезпечені. “На час відселення силами МВС буде забезпечена охорона будинків, території та особистого майна громадян» - запевнив Н.ШУФРИЧ.

Також керівник МНС поінформував, що до Чернівецької області вже направляються відповідні підрозділи МНС з Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. У першу чергу мова йде про спеціальну техніку - пересувні насосні станції, які максимально оперативно забезпечать відкачування води. Крім того, Н.ШУФРИЧ запевнив, що гелікоптер, який здійснює оперативне чергування в західній Україні і знаходиться зараз в Ужгороді, в разі необхідності готовий вилетіти до Чернівецької області.

Як повідомлялося, у період з 19 по 23 червня на Буковині внаслідок сильного дощу зі шквальним вітром підтоплено 3 громадські будівлі, 46 житлових будинків, 1 господарська будівля, 211 підвальних приміщень, 127 дворів, 384 присадибні ділянки та 20 криниць. Внаслідок стихії постраждали Кіцманський, Заставнівський, Хотинський, Новоселицький та Вижницький райони області.

Без електропостачання залишилися ряд сіл області. В селі Коритне обірвано газовий перехід через річку Бережонку, відключено 500 споживачів від газопостачання. Через погіршення погодних умов відключено від газопостачання село Бережонка (понад 100 будинків).

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