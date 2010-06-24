7 з 10 вагітних мають дефіцит вітаміну D

Сім з кожної десятки вагітних жінок в Сполучених Штатах не одержують достатньої кількості вітаміну D, відповідно до результатів дослідження Університету Колорадо /США/. Не дивлячись на те, що широко відома користь вітаміну D для здоров`я кісток матері і дитини і для захисту від дихальних хвороб, багато вагітних американок мають дефіцит цієї важливої речовини.

За словами лікарів, до найбільш високого ризику браку вітаміну D схильні жінки з темнішою шкірою, ті, які закривають шкіру від сонця одягом, по релігійних або культурних міркуваннях, і що проживають на півночі. Добавки допомагають підвищувати рівні вітаміну в організмі, проте, як говорять медики, багато жінок в Америці починають приймати їх тільки після народження дитини. Клініцисти радять вагітним жінкам починати приймати вітаміни за декілька місяців до вагітності, щоб максимально отримати можливі вигоди для здоров`я. Зменшення показників вітаміну D серед вагітних американок учені пов`язують із загальним зниженням активності на відкритому повітрі.

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