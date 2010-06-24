Американці створили білизну, що рятує життя

У Сполучених Штатах до виготовлення цього важливого предмету туалету причетні учені. Вони не без допомоги дизайнерів і майстрів кравецького мистецтва створили труси, які не тільки стильні і приємні в носінні, але ще й уміють рятувати людське життя.

Вбудований в пояс крихітний електронний біосенсор постійно контактує з шкірою людини. Пристрій вимірює кров`яний тиск, серцебиття і збирає інші показники про роботу організму. Таке диво створили учені на чолі з корифеєм у галузі наноінженерії професором Джозефом Вангом з університету Сан-Дієго. Вони стверджують, що зробили прорив в створенні "розумного текстиля", який дозволить за допомогою вмонтованих в тканину одягу датчиків стежити за станом хворих не в клініках, а одержувати медичні дані з місця їх мешкання.

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