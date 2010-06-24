У Парижі відкривається зустріч послів доброї волі ЮНЕСКО

Завдання послів доброї волі ЮНЕСКО будуть розглянуті сьогодні на нараді в Парижі. Перед його учасниками виступить генеральний директор Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури Ірина Бокова.

Як повідомили в штаб-квартирі ЮНЕСКО, група послів доброї волі включає в даний час близько 40 представників різних областей знань, творчості і громадського. До її складу входять депутат парламенту Азербайджану Мехрібан Алієва, французький астронавт Патрік Бодрі, президент Всесвітньої асоціації російської преси, генеральний директор ІТАР-ТАСС Віталій Ігнатенко, президент Фонду Азії індійський письменник Маданжіт Сінгх, лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела, інші відомі громадські діячі, покликані поширювати ідеї організації у світі.

Очікується, що однією з тем обміну думками в Парижі стане здійснення програми Міжнародного року зближення культур, оголошеного ЮНЕСКО. Його проведення стало відповіддю на вторгнення глобальної кризи в соціальну та інтелектуальну сфери, зростання конфліктів усередині товариств. Календар Міжнародного року включає кілька десятків великих багатосторонніх акцій у всіх сферах відповідальності всесвітньої організації, до яких поряд з освітою, наукою та культурою належать також інформація та комунікації. Ця програма намічена паризькою штаб-квартирою спільно з країнами-учасницями.

Група послів доброї волі проводить свою "звірку годин" на порозі ювілею ЮНЕСКО: універсальна організація, створена невдовзі після закінчення Другої світової війни, відзначить цього року своє 65-річчя. Сьогодні, з урахуванням асоційованих учасників, вона об`єднує 200 країн.

ami-tass.ру