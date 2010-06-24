На Буковині підтоплено 65 населених пунктів

У Чернівецькій області внаслідок сильних дощів від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод підтоплено 65 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, у 9 районах та місті Чернівці також підтоплено 16 об’єктів соціальної сфери (школи, дитячі садки), 529 житлових будинків, 431 господарську будівлю, 2 тис. 526 підвальних приміщень, 2 тис. 938 присадибних ділянок, 694 подвір’їв, 97 криниць та 348 га сільськогосподарських угідь.

Пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.

З районів підтоплення тимчасово відселено 238 чоловік, у тому числі 135 дітей, врятовано 10 чоловік.

Проводяться заходи з підготовки до тимчасового відселення 115 чоловік у Вижницькому районі (с. Банилів).

У районах відселення підрозділи МВС здійснюють цілодобове патрулювання по охороні майна громадян.

Найбільше постраждали від стихії Чернівці, Вижницький, Новоселицький та Сторожинецький райони області.

У другій половині 23 червня в районі надзвичайної ситуації працював міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ, який ознайомився із ситуацією у Чернівцях та у Вижницькому, Новоселицькому, Кіцманському районах, провів засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації та визначив завдання силам цивільного захисту щодо допомоги населенню у районах надзвичайної ситуації, заходи щодо протидії шкідливій дії води і завдання щодо мінімізації матеріальних збитків.

В цілому внаслідок надзвичайної ситуації порушено нормальні умови життєдіяльності більше 15 тис. чоловік, а завдані стихією збитки перевищують 15 млн. грн.

Станом на 7.00 четверга спостерігається загальне зниження рівня води у річках області.